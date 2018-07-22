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Мужчина погиб в собственной квартире во время пожара в Пятигорске
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Мужчина погиб в собственной квартире во время пожара в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина сгорел в собственной квартире в Пятигорске, сообщили очевидцы в соцсетях.
Пожар произошёл 21 июля в многоэтажке на аллее Строителей. В городском сообществе появилось видео с места событий. С балкона квартиры валил чёрный дым, с улицы видно пламя.
По словам местных жителей, в квартире жила неблагополучная семья, злоупотребляющая алкоголем. Перебрав спиртного, мужчина уснул с зажжённой сигаретой и сгорел, а его жена с ребёнком и собакой успели спастись.
Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 21 Июл 2018 в 11:13 PDT
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