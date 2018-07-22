Мужчина погиб в собственной квартире во время пожара в Пятигорске

Мужчина сгорел в собственной квартире в Пятигорске , сообщили очевидцы в соцсетях.

Пожар произошёл 21 июля в многоэтажке на аллее Строителей. В городском сообществе появилось видео с места событий. С балкона квартиры валил чёрный дым, с улицы видно пламя.

По словам местных жителей, в квартире жила неблагополучная семья, злоупотребляющая алкоголем. Перебрав спиртного, мужчина уснул с зажжённой сигаретой и сгорел, а его жена с ребёнком и собакой успели спастись.

Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 21 Июл 2018 в 11:13 PDT