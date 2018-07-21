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ЖК «Виктория» сдадут в третьем квартале 2018 года — министр Меньшов
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ЖК «Виктория» сдадут в третьем квартале 2018 года — министр Меньшов 

АиФ Рязань 59 минут назад
Фото: АиФ Рязань
По состоянию на 1 июля 2018 года с нарушением срока сдачи в Рязани строится 13 домов, сообщали RZN.AIF.RU в региональном министерстве строительного комплекса.
«По оставшимся неисполненным договорам работу завершим в течение 2018-2019 годов, — сообщил министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов. — Так уже в этом году мы восстановим права участников долевого строительства 11 объектов, в 2019 году — последних двух».
Что касается ЖК «Виктория», то согласно «дорожной карте», этот комплекс достроят в декабре этого года. Но, как пояснил Вячеслав Меньшов, объект планируется сдать в эксплуатацию досрочно — в третьем квартале текущего года.
«В настоящее время строители завершают работы в доме, активно ведут благоустройство, — рассказывает чиновник, — идёт подготовка документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию».
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