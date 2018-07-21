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В Петербурге появится научный комплекс за 6,8 млрд рублей
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В Петербурге появится научный комплекс за 6,8 млрд рублей 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Правительство России выделило деньги на создание научного комплекса на базе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова. Субсидия составляет 6,8 млрд рублей.
Предполагается, что в комплексе будут проводиться обучающие курсы для медиков, а исследователи смогут заниматься там научной деятельностью. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Комплекс будет располагаться рядом с нейрохирургическим центром им. Алмазова в Приморском районе города. Площадь комплекса составит 65 тысяч квадратных метров.
Фото: almazovcentre.ru  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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