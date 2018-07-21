В Петербурге появится научный комплекс за 6,8 млрд рублей 

Правительство России выделило деньги на создание научного комплекса на базе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова. Субсидия составляет 6,8 млрд рублей.
Предполагается, что в комплексе будут проводиться обучающие курсы для медиков, а исследователи смогут заниматься там научной деятельностью. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Комплекс будет располагаться рядом с нейрохирургическим центром им. Алмазова в Приморском районе города. Площадь комплекса составит 65 тысяч квадратных метров.
Фото: almazovcentre.ru Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.