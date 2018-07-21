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В 2018 году свыше 60 военнослужащих в Новосибирске получили жилищные субсидии
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В 2018 году свыше 60 военнослужащих в Новосибирске получили жилищные субсидии 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, специалисты отдела ФГКУ «Центррегионжилье» обеспечили около 200 военнослужащих служебными квартирами и комнатами в общежитиях.
Сотрудники 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» по итогам I полугодия 2018 года обеспечили 63 военнослужащих из Новосибирска субсидиями для приобретения жилья на общую сумму более 384 млн рублей. Денежные выплаты варьировались от 5 до 12 миллионов рублей.
Кроме того, специалисты отдела ФГКУ «Центррегионжилье» обеспечили около 200 военнослужащих служебными квартирами и комнатами в общежитиях.
«За первое полугодие 2018 года отделом было направлено в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России для включения в реестр участников накопительной ипотечной системы (НИС) документы на 455 военнослужащих, из них 322 уже включены в реестр», — отметила начальник 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Зинаида Черных.
Также специалисты регулярно проводят информационные встречи с военнослужащими Новосибирского гарнизона, где разъясняют им тонкости, связанные с накопительной-ипотечной системой, получением жилищных субсидий, и отвечают на интересующие вопросы.
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