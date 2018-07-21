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Пенсионерку госпитализировали в Вологде с отравлением угарным газом
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Пенсионерку госпитализировали в Вологде с отравлением угарным газом 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Накануне вечером огонь возник в доме на улице Ветошкина. Хозяйку квартиры спасли на пожаре. С отравлением продуктами горения пожилую вологжанку доставили в первую городскую больницу.
О том, что в пятиэтажном жилом доме дымится одна из квартир пожарным сообщили в 19.25. Уже через три минуты на место прибыло первое подразделение. В это время огонь уже охватил площадь 3 квадратных метра. В ликвидации возгорания было задействовано 6 единиц техники и 14 человек личного состава. Пожарным хватило шести минут, чтобы справится с огнем.
В двухкомнатной квартире пожар уничтожил телевизор, диван, остальная мебель и стены полностью покрыты копотью. Хозяйка квартиры, 80-летняя вологжанка с отравлением продуктами горения доставлена в городскую больницу №1  По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
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