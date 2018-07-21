Пенсионерку госпитализировали в Вологде с отравлением угарным газом

Накануне вечером огонь возник в доме на улице Ветошкина. Хозяйку квартиры спасли на пожаре. С отравлением продуктами горения пожилую вологжанку доставили в первую городскую больницу.

О том, что в пятиэтажном жилом доме дымится одна из квартир пожарным сообщили в 19.25. Уже через три минуты на место прибыло первое подразделение. В это время огонь уже охватил площадь 3 квадратных метра. В ликвидации возгорания было задействовано 6 единиц техники и 14 человек личного состава. Пожарным хватило шести минут, чтобы справится с огнем.

В двухкомнатной квартире пожар уничтожил телевизор, диван, остальная мебель и стены полностью покрыты копотью. Хозяйка квартиры, 80-летняя вологжанка с отравлением продуктами горения доставлена в городскую больницу №1 По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.