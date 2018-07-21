Как охладить любую квартиру без кондиционера

Летом любая квартира в считанные дни может превратится в настоящее адское пекло. Ни выспаться, ни толком отдохнуть в таких условиях не выйдет. Но есть несколько способов, благодаря которым можно охладить квартиру, даже если в ней нет кондиционера.

Самое первое — занавески. Для начала нужно правильно зашторить окна. Лучше всего подойдут белые плотные льняные занавески: белый цвет будет отражать солнечные лучи. В более экстремальных случаях можно обеспечить окна двойной защитой и сделать тонировку или УФ-светоотражение специальной пленкой, чтобы окончательно закрыть солнечным лучам доступ в квартиру.

Многие открывают окна пошире, думая что так будет прохладнее. На самом деле нет: днем все лучше держать закрытым, чтобы меньше теплого воздуха приходило с улицы. Проветривайте до восхода и после заката, на ночь оставляйте окна открытыми. Если уж в квартире стало совсем невмоготу, то спастись можно и под обычным вентилятором. Заморозьте воду в пластиковых бутылках и поставьте их перед самим вентилятором. Должно помочь!

И небольшой бонус. При жаре для лучшего сна можно слегка намочить простынь, которой укрываетесь. Сон сразу улучшится и телу станет прохладнее.