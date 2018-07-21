В Испании стали брать больше ипотечных кредитов

По данным статистического управления, испанскими кредиторами было выдано кредитов на сумму €3,54 млрд, что на 46,5% больше, чем за тот же месяц годом ранее, сообщает PropertyShowrooms.

Больше всего заявок было одобрено в Мадриде (6 018). За ним следуют Андалусия (5 154) и Каталония (4 700).

В первом квартале этого года выросли и запрашиваемые цены в среднем на 5,5% на Балеарских островах, и на 5,1% в Мадриде. В Андалусии продавцы были более скромными — средняя стоимость жилья выросла на 2,2%.

Барселона оставалась самой дорогой столицей провинции в Испании , где средняя цена квадратного метра составляла €4 334. В Мадриде квадратный метр стоил в среднем €3 540. А вот Авила оказалась самой дешевой. Здесь берут €934 за кв.м.

Всего за первый квартал 2018 года, согласно данным Национального статистического управления, было заключено 134 705 сделок с недвижимостью, что на 7,97% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года.

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