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Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области
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Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 130,2.
В Калининградской области за время работы системы накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащими приобретено 5800 жилых помещений на общую сумму более 17,5 млрд рублей.
По статистике, «Росвоенипотеки» значительная часть квартир приобретается на рынке вторичного жилья, однако фактически купленного жилья в новостройках больше. Раскрывая некоторые нюансы ипотечного кредитования военнослужащих, отметим, что многие сделки совершаются по договору купли-продажи после того, как застройщик вводит объект в эксплуатацию, то есть по документам это уже вторичное жилье, а в действительности — новое.
Одним из преимуществ военной ипотеки является и то, что после трех лет участия в НИС военнослужащий имеет право приобрести жилье в любом регионе России. При этом не учитывается наличие у военнослужащего другого жилья в собственности. Размер накопительного взноса на одного участника НИС в 2018 году установлен федеральным законом о федеральном бюджете и составляет 268 465,6 рублей. Погашение ипотечного кредита с этого года осуществляется равными платежами.
За первое полугодие 2018 года в Калининградской области участниками НИС приобретено 186 квартир. В регионе в текущем году заключено 20 сделок в строящихся домах, а также приобретено 18 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 61,5 квадратных метров. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 69,3квадратных метров.
Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 130,2.
В целом, в Вооруженных Силах РФ около 500 тысяч военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы. 210 тысяч из них уже приобрели квартиры с использованием целевого жилищного займа.
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