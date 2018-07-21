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С помощью Китая в Брестской области Беларуси построят еще два социальных дома
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С помощью Китая в Брестской области Беларуси построят еще два социальных дома 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — С технико-экономической помощью Китая в Брестской области Беларуси до конца года начнут третий этап строительства социального жилья. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский.
Так, в регионе построят еще два социальных дома — один в Барановичах на 108 квартир, второй в Столине на 90 квартир. Стоимость объектов оценивается более чем в 30 млн юаней. В настоящее время проектная документация передана китайской стороне на согласование.
"В сотрудничестве с Китаем третий этап реализации проекта планируем начать уже в этом году", — прокомментировал Ольшевский.
На первом этапе строительства соцжилья в области были возведены четыре дома — в Бресте и Пинске. Ко второй стадии, которая предусматривала 184 квартиры в трех городах, специалисты приступили в январе. В течение полугода запланированные работы были выполнены. В частности, в Жабинке возведен дом на 40 квартир. В пятницу состоялась торжественная церемония его введения в эксплуатацию, что стало подарком местным жителям накануне Дня города.
Генеральным подрядчиком объектов выступает Китайская железнодорожная строительная корпорация №9, субподрядной организацией является предприятие «Брестжилстрой». —0—
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