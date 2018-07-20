Чиновники сочли 13-метровое жилье комфортным для семьи из четырех человек

городе Ржеве Тверской области семью из четырех человек, занимающую муниципальное жилое помещение общей площадью чуть более 13 квадратных метров, отказались включать в местную программу по улучшению жилищных условий. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты — Тверь».

Семейная пара с двумя детьми на протяжении восьми лет пыталась достучаться до чиновников, требуя включения в программу «Молодежь Верхневолжья». Но администрация Ржева отказала гражданам в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В итоге интересы семьи пришлось защищать областным прокурорам — они обратилась в суд с требованием включить ее в программу. Суд решил удовлетворить исковые требования прокуратуры

Двумя днями ранее глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявил, что счастливым можно быть в квартире любой площади — и 20-метровой, и 200-метровой. «Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — пояснил он.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше 40 процентов россиян недовольны своим жильем.