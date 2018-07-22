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Более 1 тысячи гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье
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Более 1 тысячи гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Территорию площадью более 1 тысячи гектаров освободили от борщевика в Подмосковье, передает телеканал «360».
Это растение представляет опасность для человека и сельского хозяйства.
В высоту борщевик может достигать 4 метров, при контакте с растением человек может получить сильные ожоги, которые в некоторых случаях могут привести к летальному исходу.
В 2018 году на борьбу с борщевиком власти Подмосковья выделили около 300 миллионов рублей. С помощью голосования на портале «Добродел» жители выбрали 1,5 тысячи наиболее заросших участков, эти места будут обрабатываться в первую очередь. На данный момент на территории Московской области обработано более 1 тысячи гектаров земли, где растет сорняк.
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