Более 1 тысячи гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье 

Территорию площадью более 1 тысячи гектаров освободили от борщевика в Подмосковье, передает телеканал «360».
Это растение представляет опасность для человека и сельского хозяйства.
В высоту борщевик может достигать 4 метров, при контакте с растением человек может получить сильные ожоги, которые в некоторых случаях могут привести к летальному исходу.
В 2018 году на борьбу с борщевиком власти Подмосковья выделили около 300 миллионов рублей. С помощью голосования на портале «Добродел» жители выбрали 1,5 тысячи наиболее заросших участков, эти места будут обрабатываться в первую очередь. На данный момент на территории Московской области обработано более 1 тысячи гектаров земли, где растет сорняк.