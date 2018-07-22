Более 1 тысячи гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье

Территорию площадью более 1 тысячи гектаров освободили от борщевика в Подмосковье , передает телеканал «360».

Это растение представляет опасность для человека и сельского хозяйства.

В высоту борщевик может достигать 4 метров, при контакте с растением человек может получить сильные ожоги, которые в некоторых случаях могут привести к летальному исходу.