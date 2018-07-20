В Чувашии отель «Сувар» могут не успеть построить до 2022 года 

Слухачи обеспокоены. Недостроенный в столице Чувашии пятизвездочный отель «Сувар» могут не успеть ввести в эксплуатацию до 2022 году. А он должен был стать одним из объектов туристической инфраструктуры. Строительство отеля началось в 2006 году. По предварительным данным, на завершение строительства будет направлено 56,4 млн рублей из федерального бюджета и 3,6 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, 600 млн рублей составят средства частных инвесторов. Комментарий: за сроки не отвечаем «Мы за сроки не отвечаем, только за стройку. Обратитесь в администрацию Чебоксар. Они вам лучше подскажут — когда и что планируется», — пояснили «ФедералПресс» в министерстве строительства Чувашии. В свою очередь в администрации Чебоксар также сообщили, что не располагают информацией, и посоветовали обратиться в минстрой республики.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин