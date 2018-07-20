Чистая прибыль «Домодедово» по МСФО в 2017 г выросла на 15,7%

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта «Домодедово» (группа DME Limited) по МСФО в 2017 году выросла на 15,7% по сравнению с предыдущим годом, до 9,4 миллиарда рублей, следует из опубликованных материалов на сайте компании.

EBITDA снизилась на 2,2%, до 14,059 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась на три процентных пункта и составила 35%. Выручка увеличилась на 6,5%, до 40,6 миллиарда рублей. Рентабельность по чистой прибыли выросла на два процентных пункта, до 23%.

Общий долг компании составил 46,8 миллиарда рублей, увеличившись за год на 23,5%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,6 с 1,64. Внеоборотные активы аэропорта выросли на 20,1%, составив 92,6 миллиарда рублей. Капитал увеличился на 9,7%, до 49,4 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства «Домодедово» сократились на 10,3% и составили 40,1 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли в 2,3 раза, до 25,4 миллиарда рублей.