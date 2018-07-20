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Чистая прибыль «Домодедово» по МСФО в 2017 г выросла на 15,7%
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Чистая прибыль «Домодедово» по МСФО в 2017 г выросла на 15,7% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта «Домодедово» (группа DME Limited) по МСФО в 2017 году выросла на 15,7% по сравнению с предыдущим годом, до 9,4 миллиарда рублей, следует из опубликованных материалов на сайте компании.
EBITDA снизилась на 2,2%, до 14,059 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась на три процентных пункта и составила 35%. Выручка увеличилась на 6,5%, до 40,6 миллиарда рублей. Рентабельность по чистой прибыли выросла на два процентных пункта, до 23%.
Общий долг компании составил 46,8 миллиарда рублей, увеличившись за год на 23,5%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,6 с 1,64. Внеоборотные активы аэропорта выросли на 20,1%, составив 92,6 миллиарда рублей. Капитал увеличился на 9,7%, до 49,4 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства «Домодедово» сократились на 10,3% и составили 40,1 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли в 2,3 раза, до 25,4 миллиарда рублей.
Аэропорт «Домодедово» является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,6 миллиона человек. Маршрутная сеть аэропорта включает в себя 66 уникальных направлений.
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