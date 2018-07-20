Что важно учитывать при покупке квартир комфорткласса 

В нынешней экономической обстановке застройщикам уже приходится сражаться за клиентов, а не отбиваться от них, как это было всего 3-4 года назад. Потребности населения с годами меняются, но требования становятся всё более жёсткими. Экспертный совет премии Urban Awards уже на протяжении восьми лет оценивает жилые объекты по следующим параметрам:
местоположение;
материал строительства;
архитектурное решение;
проектные решения (высота потолков, площади квартир);
техническое оснащение;
парковка (в том числе подземная);
охрана (организация безопасности);
территория дома (внутренний двор);
инфраструктура комплекса и района;
стоимость квадратного метра (соотношение «цена — качество»).
Мы поговорили с представителями строительных компаний и выяснили, что три ключевых фактора, которые влияют на принятие решения о покупке недвижимости в настоящее время, это цена, инфраструктура и внешний вид дома или квартиры.
Цена всегда на первом месте
Даже незначительная разница в стоимости жилья может сыграть решающую роль при выборе объекта. Поэтому первая реакция от застройщиков на кризис — увеличение объёма скидок.
Но такое положение вещей оказалось невыгодным для самих застройщиков, и тогда появилось новое решение — уменьшить площади квартир, но сделать удобные, соответствующие запросам покупателей планировки.
Например, если несколько лет назад нормой для студии были 30—32 квадрата, то сегодня это 22—25, а в отдельных проектах площадь уменьшается до 16—18 квадратных метров. Ксения Цаплина, заместитель директора по стратегическому развитию ФСК «Лидер», положительно оценивает такую ситуацию:
В запросах по категории многокомнатных квартир мы наблюдаем увеличение доли формата «евро»: «евродвушка», «евротрёшка». Такой подход к планировке позволяет обеспечить жителям квартиры большую функциональность на меньшей площади. Например, в жилом комплексе «Поколение» площадь трёхкомнатной квартиры составляет 60—65 квадратных метров, при этом покупатель получает две полноценные спальни и зону кухни-гостиной площадью 20 квадратов.
Кстати, по словам Ксении, сейчас рынок недвижимости пусть медленно, но начинает восстанавливаться. Впервые за этот год многие застройщики пришли к решению о повышении цен. В среднем не более чем на 1-2%, но сейчас это достаточный уровень. А дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от ситуации на ипотечном рынке после завершения программы государственного субсидирования ипотеки.
Расположение и инфраструктура
Сначала более чем доступная цена привлекает, но покупатель начинает выяснять, как долго придётся добираться от дома до работы, есть ли рядом подходящий детский сад, сможет ли он оставлять машину в двух шагах от подъезда.
Аптека и парикмахерская на первом этаже — этого теперь слишком мало, чтобы заинтересовать потенциального покупателя. Застройщикам приходится продумывать комплексные решения, которые включают подземные паркинги, собственные управляющие компании, школы и детские сады прямо во дворе, парки и прогулочные зоны. Ещё один важный пункт выделяет Павел Иншаков, руководитель отдела продаж ЖК «Аккорд. Smart-квартал»:
Всё больше людей выбирают такую подмосковную недвижимость, которая не предполагает использование личного автомобиля, то есть покупатели в основном рассчитывают именно на общественный транспорт. Например, наш проект «Аккорд. Smart-квартал» расположен между двумя железнодорожными ветками — Белорусского и Киевского направления, поэтому для жильцов не будет проблемой вовремя добраться до любой точки города.
Павел уточняет, что стоит ожидать ещё более повышенного внимания застройщиков к инфраструктурной составляющей проектов, поскольку именно она служит одним из «трёх китов», на которых держатся сейчас продажи, и экономить на ней нерационально.
Внешний вид дома и отделка квартиры
Буквально несколько лет назад этот пункт вообще не фигурировал в основных требованиях, предъявляемых к застройщикам. А сейчас все эксперты по недвижимости как один утверждают: спрос на квартиры с отделкой растёт.
При этом архитектура самого дома тоже играет не последнюю роль — рынок сейчас предоставляет широкий выбор жилых комплексов с различными архитектурными, концептуальными и иными параметрами. Выбор растёт — растут и требования покупателей. Изменение этих требований прокомментировал Александр Подусков, директор по девелопменту ЗАО KR Properties:
Застройщикам приходится уделять гораздо больше времени разработке концепции проекта, деталей. Просто построить квадратные метры уже не получится — такие объекты не будут выдерживать конкуренции. В результате начали размываться границы между классами недвижимости. Некоторые объекты эконом— и комфорткласса сопоставимы по оснащённости с предложениями более высокого уровня.
Будущие владельцы жилья комфорткласса рассчитывают на самую простую отделку, без излишеств и изысков, но качественно выполненную. Поэтому застройщикам приходится отслеживать ещё и ситуации, связанные с ремонтными бригадами и материалами. Стоимость квартиры с отделкой ненамного выше, и выбор всё чаще делается именно в пользу такой недвижимости.
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