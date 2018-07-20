Что важно учитывать при покупке квартир комфорткласса

В нынешней экономической обстановке застройщикам уже приходится сражаться за клиентов, а не отбиваться от них, как это было всего 3-4 года назад. Потребности населения с годами меняются, но требования становятся всё более жёсткими. Экспертный совет премии Urban Awards уже на протяжении восьми лет оценивает жилые объекты по следующим параметрам:

местоположение;

материал строительства;

архитектурное решение;

проектные решения (высота потолков, площади квартир);

техническое оснащение;

парковка (в том числе подземная);

охрана (организация безопасности);

территория дома (внутренний двор);

инфраструктура комплекса и района;

стоимость квадратного метра (соотношение «цена — качество»).

Мы поговорили с представителями строительных компаний и выяснили, что три ключевых фактора, которые влияют на принятие решения о покупке недвижимости в настоящее время, это цена, инфраструктура и внешний вид дома или квартиры.

Цена всегда на первом месте

Даже незначительная разница в стоимости жилья может сыграть решающую роль при выборе объекта. Поэтому первая реакция от застройщиков на кризис — увеличение объёма скидок.

Но такое положение вещей оказалось невыгодным для самих застройщиков, и тогда появилось новое решение — уменьшить площади квартир, но сделать удобные, соответствующие запросам покупателей планировки.

Например, если несколько лет назад нормой для студии были 30—32 квадрата, то сегодня это 22—25, а в отдельных проектах площадь уменьшается до 16—18 квадратных метров. Ксения Цаплина, заместитель директора по стратегическому развитию ФСК «Лидер», положительно оценивает такую ситуацию:

В запросах по категории многокомнатных квартир мы наблюдаем увеличение доли формата «евро»: «евродвушка», «евротрёшка». Такой подход к планировке позволяет обеспечить жителям квартиры большую функциональность на меньшей площади. Например, в жилом комплексе «Поколение» площадь трёхкомнатной квартиры составляет 60—65 квадратных метров, при этом покупатель получает две полноценные спальни и зону кухни-гостиной площадью 20 квадратов.

Кстати, по словам Ксении, сейчас рынок недвижимости пусть медленно, но начинает восстанавливаться. Впервые за этот год многие застройщики пришли к решению о повышении цен. В среднем не более чем на 1-2%, но сейчас это достаточный уровень. А дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от ситуации на ипотечном рынке после завершения программы государственного субсидирования ипотеки.

Расположение и инфраструктура

Сначала более чем доступная цена привлекает, но покупатель начинает выяснять, как долго придётся добираться от дома до работы, есть ли рядом подходящий детский сад, сможет ли он оставлять машину в двух шагах от подъезда.

Аптека и парикмахерская на первом этаже — этого теперь слишком мало, чтобы заинтересовать потенциального покупателя. Застройщикам приходится продумывать комплексные решения, которые включают подземные паркинги, собственные управляющие компании, школы и детские сады прямо во дворе, парки и прогулочные зоны. Ещё один важный пункт выделяет Павел Иншаков, руководитель отдела продаж ЖК «Аккорд. Smart-квартал»:

Всё больше людей выбирают такую подмосковную недвижимость, которая не предполагает использование личного автомобиля, то есть покупатели в основном рассчитывают именно на общественный транспорт. Например, наш проект «Аккорд. Smart-квартал» расположен между двумя железнодорожными ветками — Белорусского и Киевского направления, поэтому для жильцов не будет проблемой вовремя добраться до любой точки города.

Павел уточняет, что стоит ожидать ещё более повышенного внимания застройщиков к инфраструктурной составляющей проектов, поскольку именно она служит одним из «трёх китов», на которых держатся сейчас продажи, и экономить на ней нерационально.

Внешний вид дома и отделка квартиры

Буквально несколько лет назад этот пункт вообще не фигурировал в основных требованиях, предъявляемых к застройщикам. А сейчас все эксперты по недвижимости как один утверждают: спрос на квартиры с отделкой растёт.

При этом архитектура самого дома тоже играет не последнюю роль — рынок сейчас предоставляет широкий выбор жилых комплексов с различными архитектурными, концептуальными и иными параметрами. Выбор растёт — растут и требования покупателей. Изменение этих требований прокомментировал Александр Подусков , директор по девелопменту ЗАО KR Properties:

Застройщикам приходится уделять гораздо больше времени разработке концепции проекта, деталей. Просто построить квадратные метры уже не получится — такие объекты не будут выдерживать конкуренции. В результате начали размываться границы между классами недвижимости. Некоторые объекты эконом— и комфорткласса сопоставимы по оснащённости с предложениями более высокого уровня.

Будущие владельцы жилья комфорткласса рассчитывают на самую простую отделку, без излишеств и изысков, но качественно выполненную. Поэтому застройщикам приходится отслеживать ещё и ситуации, связанные с ремонтными бригадами и материалами. Стоимость квартиры с отделкой ненамного выше, и выбор всё чаще делается именно в пользу такой недвижимости.

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