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Саратовские торты в тройке самых недорогих по стране
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Саратовские торты в тройке самых недорогих по стране 

САРАТОВ24 56 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Саратов вошел в тройку городов с самыми доступными тортами. Такие данные приводит сервис объявлений Юла.
В нашем городе средняя цена килограмма торта ручной работы составила 660 рублей. Это на 18% дешевле, чем в среднем по стране. Также бюджетные лакомства готовят и в Омске (610 рублей) и Ставрополе (665 рублей). Самая высокая средняя цена за сладкую жизнь — в Москве. Там просят чуть больше тысячи рублей за килограмм торта.
К тому же сервис объявлений Юла к международному дню торта выяснил, в каком городе проживает больше всего кондитеров. Оказалось, что в столице. 19% от всех объявлений о продаже тортов именно московские. Затем идет Санкт-Петербург (7%), Краснодар (4%) и Красноярск (3%). В Саратове как раз тех, кто готовит сладости на продажу, не так у ж и много. Интересно, что чаще всего сладким лакомством пользователи Юлы интересовались накануне 8 марта. А самый популярный поисковый запрос — это «торт на день рождения». Десерт на свадьбу россияне искали в два раза реже.
Кстати саратовские кондитеры готовы воплотить самые смелые пожелания заказчиков. Например, в городе сервисе объявлений можно найти торт-машину (600 рублей), торт с миньонами (1 100 рублей), торт в виде корзины с цветами (500 рублей) и даже торт в виде сказочного дома (800 рублей).
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