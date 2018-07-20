Виталий Кушнарев: «Нет такого объекта, как Александровская роща» 

Рядом с новым ЖК построят детские сады, школу, поликлинику и спорткомплекс
В районе Александровской рощи наряду с жилым комплексом на улице Вересаева может появиться парк. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Он заявил, что в ближайшее время пройдет открытый конкурс на застройку этой территории. — Нет такого объекта, как Александровская роща. Есть участок площадью 18 гектаров, на котором растут деревья. Эта территория будет переустроена, обустроена и превращена в парк, — сообщил журналистам мэр. Он добавил, что на этом же участке для строительства выделена площадь в 36 гектаров. — Там рано или поздно все равно начали бы строить дома. Сегодня мы планируем передать эту территорию на условиях конкурса строительной компании. «Югстройинвест» тоже будет участвовать в конкурсе, — уточнил Кушнарев. Ранее 161.ru сообщал, что строительство жилого комплекса в районе улицы Вересаева начнется уже в этом году. По информации горадминистрации, разрешение на застройку этой территории получила компания «Югстройинвест». Предполагается, что кроме ЖК здесь появятся детские сады, школа, дом быта, поликлиника и спортивный комплекс с бассейном. Часть квартир в новом комплексе будет выдана обманутым дольщикам.