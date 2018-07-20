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Выпускники областных школ идут в педагоги
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Выпускники областных школ идут в педагоги 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пресс-служба администрации области опубликовала статистику подачи документов на педологические специальности выпускниками школ региона. Оказалось, что на сегодняшний день почти 25% областных учителей — это молодые специалисты до 30 лет  В этом году 170 человек подали документы в педагогические вузы. По сравнению с 2017 годом целевой набор увеличился на 10%. Специалисты, выпускающиеся по целевому направлению, остаются работать в Ленобласти.
По мнению экспертов, выпускники идут в педагогику во много из-за федеральных и региональных программ поддержки.
Например, молодым учителям, работающим Ленинградской области, предоставляется ежегодное пособие в размере 56 500 рублей в течение трех лет. Кроме того, существует программа покупки жилья, которая подразумевает выплату за квартиру до 60% от ее стоимости.
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