Выпускники областных школ идут в педагоги

Пресс-служба администрации области опубликовала статистику подачи документов на педологические специальности выпускниками школ региона. Оказалось, что на сегодняшний день почти 25% областных учителей — это молодые специалисты до 30 лет В этом году 170 человек подали документы в педагогические вузы. По сравнению с 2017 годом целевой набор увеличился на 10%. Специалисты, выпускающиеся по целевому направлению, остаются работать в Ленобласти

По мнению экспертов, выпускники идут в педагогику во много из-за федеральных и региональных программ поддержки.

Например, молодым учителям, работающим Ленинградской области, предоставляется ежегодное пособие в размере 56 500 рублей в течение трех лет. Кроме того, существует программа покупки жилья, которая подразумевает выплату за квартиру до 60% от ее стоимости.