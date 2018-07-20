Нью-Йорк ограничит Airbnb для решения жилищного кризиса

Онлайн-платформы, такие как Airbnb и HomeAway, должны будут каждый месяц предоставлять адреса и имена хозяев в офис специального управления города, а также отмечать, какая площадь сдаётся — полностью жильё или только комната. Если законопроект будет подписан, Нью-Йорк присоединятся к таким городам как Сан-Франциско , Нью-Орлеан, Барселона и Ванкувер , в регулировании компаний, которые получают прибыль от содействия краткосрочной аренде, сообщает NY Times

Нью-Йорк является крупнейшим внутренним рынком Airbnb, но в соответствии с законодательством штата, в большинстве зданий аренда квартиры менее чем на 30 дней является незаконной, если постоянный арендатор не проживает здесь всё время. Новые требования к раскрытию информации значительно облегчили бы городу соблюдение закона штата и могли бы привести к тому, что многие из 50 000 квартир, сдающихся через Airbnb, ушли бы с рынка. После того как аналогичные правила вступили в силу в Сан-Франциско, где из-за нехватки жилья собственники превращают в квартиры бывшие гаражи и подвалы, список предложений сократился наполовину.

Перед голосованием спикер Совета Кори Джонсон отметил, что сейчас в Нью-Йорке — кризис доступного жилья: вакантных объектов практически не осталось. Представитель мэрии сказал, что новые ограничения получили поддержку мэра Билла де Блазио, который сделал доступное жилье одним из своих приоритетов, и, как ожидается, он подпишет законопроект.

Компании грозит штраф до $1500 за каждое объявление, данные по которому она не раскрывает. Airbnb выступила против законопроекта, утверждая, что это повредит жителям Нью-Йорка, которые сдают свободные комнаты в своих квартирах, чтобы свести концы с концами. На протяжении всей дискуссии по законопроекту компания обвиняла членов городского совета в предвзятой поддержке гостиничной индустрии. В начале лета Airbnb опубликовала список членов Совета и суммы, которые гостиничная индустрия внесла в каждую из их кампаний.

Городские власти заявили, что законопроект ориентирован, в первую очередь, на крупных коммерческих арендодателей. И очень редко дело касается обычных нью-йоркцев.