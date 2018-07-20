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Стартовали продажи коммерческих помещений в жилом квартале «Серебряный парк», который строится в районе Хорошево-Мневники.
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Стартовали продажи коммерческих помещений в жилом квартале «Серебряный парк», который строится в районе Хорошево-Мневники. 

Управа района Хорошево-Мневники 48 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Стоимость квадратного метра в коммерческих помещениях стартует от 295 тысяч рублей. Коммерческие помещения площадью от 48 кв. м до 103 кв. м расположены на первых этажах всех шести корпусов. Преимуществами являются функциональная нарезка помещений, высокие потолки и свободная планировка. Помещения имеют отдельный вход, панорамное остекление, второй свет, подключение ко всем инженерным коммуникациям.
ЖК «Серебряный парк» строится в районе Хорошево-Мневники в непосредственной близости от Серебряного бора. Проект состоит из шести корпусов переменной этажности от 10 до 20 этажей общей площадью 125 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
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