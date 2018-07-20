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Администрация Волгограда три года не может предоставить многодетной семье обещанную квартиру
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Администрация Волгограда три года не может предоставить многодетной семье обещанную квартиру 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Волгограда на протяжении трех лет не выполняется решение суда по предоставлении жилья многодетной семье. Так, с 2015 года жительница города с 9 детьми не может получить квартиру купленную через площадку гос.закупки стоимостью более 6 миллионов рублей, сообщает 123ru.net.
Ранее, 18 октября 2014 года у бывшего сити-менеджера города Александра Чунакова в прямом эфире НТВ потребовали улучшения жилищных условий для семьи жительницы города. Женщина и ее семья проживали в одной комнате, которая была приобретена за счет средств материнского капитала в 2011 году.
Летом 2014 года жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако женщине, на просьбу дать жилье, в администрации отвечали: «мы понимаем сложность вашей ситуации, но помочь не имеем возможности».
В результате, в прямом эфире Чунаков пообещал многодетной семье благоустроенные квадратные метры. Так, в начале 2015 года администрация Волгоградской области направила ходатайство в мэрию города о необходимости предоставления семье жилого помещения, квартиры во внеочередном порядке. Спустя время на официальном портале администрации муниципалитета появилась информация о выделении квартиры площадью 153 кв. м.
Отмечается, что данная квартира так и не была предоставлена многодетной семье. Причиной отказа в заселении стало неправильно составленное мировое соглашение. По нему квартира предоставляется в собственность 7-ым детям, а доли самой женщины и двум ее младшим детям намерены не предоставлять.
На настоящий момент жительница Волгограда так и не заселилась в обещанную квартиру. Уточняется, что семья сейчас проживает в трехкомнатной квартире, которую администрация Волгограда предоставила женщине еще в 2014 году из муниципального маневренного фонда. Ее многодетная мать обязалась освободить при переезде в новую квартиру, однако проживает в ней до сих пор.
«ФедералПресс» напоминает, что коллекторы угрожают многодетной семье из-за кредита в банке.
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