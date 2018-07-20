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Власти Ржева назвали 13-метровое жильё пригодным для семьи с двумя детьми
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Власти Ржева назвали 13-метровое жильё пригодным для семьи с двумя детьми 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: Тверская неделя
Как пишет газета «Аргументы и факты — Тверь», семья из четырёх человек уже восемь лет занимает муниципальное жилое помещение общей площадью чуть более 13 квадратных метров. Пара с двумя детьми всё это время пыталась добиться от чиновников включения в программу «Молодёжь Верхневолжья». Однако администрация Ржева ответила отказом.
За жителей вступилась областная прокуратура, обратившись в суд с требованием включить семью в указанную программу. По данным Lenta.Ru, инстанция удовлетворила ходатайство надзорного органа.
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