Власти Ржева назвали 13-метровое жильё пригодным для семьи с двумя детьми 

Как пишет газета «Аргументы и факты — Тверь», семья из четырёх человек уже восемь лет занимает муниципальное жилое помещение общей площадью чуть более 13 квадратных метров. Пара с двумя детьми всё это время пыталась добиться от чиновников включения в программу «Молодёжь Верхневолжья». Однако администрация Ржева ответила отказом.
За жителей вступилась областная прокуратура, обратившись в суд с требованием включить семью в указанную программу. По данным Lenta.Ru, инстанция удовлетворила ходатайство надзорного органа.