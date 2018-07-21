Состоящие на учете нижегородцы ждут получения жилья более 10 лет

Почти 24 тысячи нуждающихся в жилье семей в Нижегородской области ожидают получения квартир более 10 лет, сообщается на сайте Нижегородстата.

В 2017 году жилые помещения получили 1,5 тысячи семей. В очереди на получение жилья, по состоянию на конец года, стояли 37,3 тыс. семей. Таким образом, жилье получили только 3,9% семей, состоящих на учете на начало 2017 года.

В основном в прошлом году квартиры получали дети-сироты (22,4%), молодые семьи (9,0%) и семьи, проживающие в ветхом и аварийном фонде (23,0% от общего числа семей, получивших жилье).

Большинство (64,2% от состоящих на учете) семей ожидают получения жилья более 10 лет.