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Состоящие на учете нижегородцы ждут получения жилья более 10 лет
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Состоящие на учете нижегородцы ждут получения жилья более 10 лет 

АиФ Нижний Новгород 34 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Почти 24 тысячи нуждающихся в жилье семей в Нижегородской области ожидают получения квартир более 10 лет, сообщается на сайте Нижегородстата.
В 2017 году жилые помещения получили 1,5 тысячи семей. В очереди на получение жилья, по состоянию на конец года, стояли 37,3 тыс. семей. Таким образом, жилье получили только 3,9% семей, состоящих на учете на начало 2017 года.
В основном в прошлом году квартиры получали дети-сироты (22,4%), молодые семьи (9,0%) и семьи, проживающие в ветхом и аварийном фонде (23,0% от общего числа семей, получивших жилье).
Большинство (64,2% от состоящих на учете) семей ожидают получения жилья более 10 лет.
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