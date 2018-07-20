РД МУГИСО ищет арендатора офисов и магазинов в Екатеринбурге

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду нежилые помещения в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56.

Общая характеристика объекта:

— здание «Торговый дом Щорса, 56» находится в близости от Южного автовокзала и остановок общественного транспорта, что обеспечивает высокий пешеходный и транспортный трафик;

— за время работы торгового дома сформирован постоянный пул покупателей;

— наличие парковочных мест на территории здания;

— установлена система видеонаблюдения и круглосуточный пункт охраны;

— установлена система пожарной сигнализации и оповещения;

— помещения приспособлены для размещения торговых точек и пунктов оказания услуг;

— техническое состояние помещений удовлетворительное.

Характеристика помещений, предлагаемых в аренду:

1. Офисные помещения 1-го этажа (2 смежные комнаты) 35,3 м² — 16 273 р. (461 р. за 1 м²).

2. Офисные помещения 1-го этажа (2 смежные комнаты) 27,8 м² — 12 815 р. (461 р. за 1 м²).

3. Торговые помещения 2-го этажа от 16,2 м² до 16,6 м² — от 11 113 р. до 11 387 р. (686 р. за 1 м²)

Условия передачи помещений в аренду: помещения передаются в аренду путем проведения аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на пять лет;коммунальные услуги оплачиваются отдельно, пропорционально занимаемой площади, на основании выставленных актов.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. +7 922 196 63 73, +7 (343) 257-84-60 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.