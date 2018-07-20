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РД МУГИСО ищет арендатора офисов и магазинов в Екатеринбурге
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РД МУГИСО ищет арендатора офисов и магазинов в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду нежилые помещения в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56.
Общая характеристика объекта:
— здание «Торговый дом Щорса, 56» находится в близости от Южного автовокзала и остановок общественного транспорта, что обеспечивает высокий пешеходный и транспортный трафик;
— за время работы торгового дома сформирован постоянный пул покупателей;
— наличие парковочных мест на территории здания;
— установлена система видеонаблюдения и круглосуточный пункт охраны;
— установлена система пожарной сигнализации и оповещения;
— помещения приспособлены для размещения торговых точек и пунктов оказания услуг;
— техническое состояние помещений удовлетворительное.
Характеристика помещений, предлагаемых в аренду:
1. Офисные помещения 1-го этажа (2 смежные комнаты) 35,3 м² — 16 273 р. (461 р. за 1 м²).
2. Офисные помещения 1-го этажа (2 смежные комнаты) 27,8 м² — 12 815 р. (461 р. за 1 м²).
3. Торговые помещения 2-го этажа от 16,2 м² до 16,6 м² — от 11 113 р. до 11 387 р. (686 р. за 1 м²)
Условия передачи помещений в аренду: помещения передаются в аренду путем проведения аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на пять лет;коммунальные услуги оплачиваются отдельно, пропорционально занимаемой площади, на основании выставленных актов.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. +7 922 196 63 73, +7 (343) 257-84-60 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.
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