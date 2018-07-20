Омская область в 2018 году увеличила на 79% субсидирование приобретения элитных семян

ОМСК , 20 июля. / ТАСС /. Омская область в 2018 году увеличила объем господдержки на приобретение аграриями элитных семян пшеницы до 143 млн рублей, или почти на 80%, сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

По его мнению, это позволит в следующем году при посеве использовать только высокопродуктивные семена. «В прошлом году на эту субсидию было выделено 80 млн рублей. В этом году объем субсидирования был увеличен до 143 млн рублей. Если раньше элитой сеяли 5-6% от общего посева, то в этом году высеяно почти 10% элитных семян. Это позволит в следующем году иметь в семенном материале только высокопродуктивные семена», — рассказал Дрофа.

Он отметил, что такими семенами считается зерно, которое собрано в течение первых трех лет после использования для посевов элитных семян.

По словам замминистра, субсидия позволила аграриям покупать элитные семена по цене фактически равной обычному семенному материалу. «В этом году пшеница была дешевая, тонна „элиты“, которой хватает на 5-6 га, стоила около 14 тыс. рублей. С каждого гектара мы компенсируем 1300 рублей, в результате стоимость семян снижается на 60-70%», — сказал Дрофа.