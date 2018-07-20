В Севастополе почти 40 млн рублей направят на рекультивацию трёх свалок

Севастополе департамент городского хозяйства издал приказ о рекультивации складирования отходов в 2018 и 2018 годах. Документ опубликован на сайте местного правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В планах на текущий год — рекультивация свалки в районе Мекензиевых гор за 8,4 млн рублей, две очереди городского полигона твёрдых коммунальных отходов в Первомайской балке за 21,8 млн рублей и земельный участок на территории Юхариной балки за 3,6 млн рублей. Общая сумма составляет 33,8 млн рублей.

В следующем году департамент городского хозяйства запланировал существенно меньше мероприятий по устранению городских свалок. Сумма выделяемых средств — 7,5 млн рублей. Их направят на уборку ТКО из Юхариной балки и с Мекензиевых гор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные муниципалитеты получат 575 млн рублей субсидий на ликвидацию свалок.