Сертификаты на жилье получили 42 семьи погибших сотрудников МВД Дагестана

Вдовам погибших при исполнении служебного долга сотрудников МВД Дагестана в пятницу, 20 июля, вручены сертификаты на приобретение или строительство жилья. Всего выплаты получили 42 семьи.

По словам главы МВД республики Абдурашида Магомедова, на сегодняшний день еще осталось 11 семей, пока не получивших денег, но документы уже оформляются, и уже в этом году вопрос может быть решен. С 2010 года квартиры, пособия и сертификаты на жилье в Дагестане получили около 700 семей погибших при выполнении служебного долга.

— Это большая утрата — потерять близкого человека. И материальные блага ее не закроют. Но жизнь продолжается, у них есть семьи, дети. Поэтому сегодня мы говорили о получении квартир, от двух с половиной до пяти с половиной миллионов на это выделено — в зависимости от количества членов семей. Но мы можем помочь и трудоустройством, мы можем помочь, чтобы дети учились там где хотели бы. Мы эти семьи не оставим, — сказал председатель правительства Дагестана Артем Здунов

После вручения сертификатов руководство республики и семьи полицейских возложили цветы к мемориалу Славы погибших сотрудников МВД.

Ранее пятый канал рассказывал о ликвидации в Дагестане боевиков, причастных к убийствам полицейских.