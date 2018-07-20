КС РФ защитил право военнослужащих на квартиру от государства

Конституционный суд запретил снимать с очереди на жилье военнослужащих, члены семьи которых являются участниками программы военной ипотеки. Ситуация, когда один из супругов поставлен в зависимость от положения другого, признана не соответствующей Конституции РФ

Проверка положений конституционности статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» проводилась по заявлению Анатолия Удовиченко из Санкт-Петербурга . Мужчина отдал военной службе более 20 лет, а в 2014 году уволился из армии по состоянию здоровья. По закону на время службы военным предоставляется жилье, и семье Удовиченко дали квартиру. А поскольку в 2013 году мужчина был поставлен на учет как нуждающийся в жилье, то рассчитывал, что эта квартира останется за ним. Однако в 2015 году семью сняли с очереди на том основании, что жена Удовиченко Наталья Самусевич в обязательном порядке является участником накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, поскольку служит в армии по контракту в звании прапорщика.

Оспорить это решение супруги не смогли: закон о статусе военнослужащих предусматривает, что члены семьи военнослужащего-контрактника не могут быть обеспечены жильем иным способом, нежели путем приобретения или строительства по программе НИС. Несмотря на то, что сам Удовиченко в соответствии с пунктом 14 той же статьи того же закона имеет право на квартиру от государства, суды общей юрисдикции отказали ему в восстановлении в очереди, а семью постановили выселить. В апелляционной инстанции лишь согласились подождать, пока накопления Натальи позволят семье купить недвижимость.

— Право военнослужащего на жилище не должно ставиться в зависимость от его семейного положения, — указано в жалобе Анатолия Удовиченко. — Неженатый военнослужащий с таким же сроком службы имеет возможность беспрепятственно воспользоваться своим правом, в то время как заявитель, в связи с тем, что состоит в браке с военнослужащей, лишается единственного жилья.

Судьи КС согласились, что указанный в оспоренном законе подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, а вместе с ним и еще несколько положений Основного закона страны. В частности, лишает Анатолия Удовиченко гарантированного Конституцией (статья 40) права на жилище. Решение основано на ранее обнародованных позициях суда, поэтому вынесено без проведения публичных слушаний.

КС, в частности, напомнил, что не раз обращал внимание на особый правовой статус военнослужащих, их повышенные обязанности по отношению к государству, «что требует дополнительных мер социальной защиты, в том числе в сфере жилищных отношений». Например, те, кто прослужил 10 лет и более, а уволился по состоянию здоровья или некоторым иным уважительным причинам, не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и должны получить жилье или субсидию га его покупку в соответствии с федеральным законодательством.

Между тем для военнослужащих, которые на сегодняшний день продолжают служить в армии, НИС — единственно возможный вариант получения жилья. КС неоднократно указывал, что такое ограничение введено ради реализации принципа социальной справедливости, поскольку направлено «на предотвращение необоснованного сверхнормативного предоставления военнослужащим и членам их семей жилищных гарантий». То есть мужа или жену снимают с очереди, если их вторая половина — участник НИС. В то же время обратного варианта нет: военнослужащий не может отказаться от НИС, если семья получила жилье по выслуге лет.

"Такое правовое регулирование не имеет объективного и разумного оправдания", — сделали вывод судьи КС, поскольку если погоны в семье носит только один из супругов, право на квартиру от государства за семьей сохраняется. Если же оба, то жилье можно получить только по программе НИС, несмотря на любые личные заслуги и обстоятельства, «что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод».

— Указанное правовое регулирование нарушает также принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, — подчеркнули судьи, — который предполагает, что приобретенное гражданами на основе ранее действовавшего регулирования право будет уважаться властями и будет реализовано.

Дело Анатолия Удовиченко подлежит пересмотру. Кроме того, федеральному законодателю предписано устранить сложившуюся коллизию.