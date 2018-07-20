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В частном секторе Калининграда построят жилую пятиэтажку
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В частном секторе Калининграда построят жилую пятиэтажку 

Клопс.Ru 38 минут назад
На ул. Чкалова, 48–50, в Калининграде, в окружении частных домов, появится многоквартирная пятиэтажка. Разрешение на строительство опубликовано на официальном сайте регионального Агентства по архитектуре, градостроению и перспективном развитию.
Согласно документу, общая площадь объекта составит порядка 1,1 тыс. кв. м. Застройщиком выступит физическое лицо, сведения об адресе и ИНН на сайте агентства отсутствуют. В публичной кадастровой карте России есть описание будущего здания — многоквартирный жилой дом на пять-восемь этажей.
Также в центре города появится девятиэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. Застройщик уже огородил территорию будущего дома, однако монтажные работы пока не проводятся.
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