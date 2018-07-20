Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Зеленоград Сити»

Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Зеленоград Сити» от компании «ОДА Премиум», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Теперь ипотеку на квартиры в строящемся комплексе можно оформить в банке «Возрождение» по ставке от 8,99%. По условиям ипотечной программы первоначальный взнос составляет от 10%, срок кредитования — до 30 лет.

«Зеленоград Сити» — жилой комплекс из шести современных монолитных домов комфорт-класса от 10 до 24 этажа с французскими балконами и панорамным остеклением. В проекте предусмотрены детский сад, детские и спортивные площадки, подземные парковки и вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха. Комплекс расположен в 20 минутах от Москвы , ближайшая станция метро — «Ховрино», — говорится в сообщении.

Узнать подробную информацию об ипотечной программе банка «Возрождение» можно по телефону: +7 (495) 994-07-56 и в компании «ОДА Премиум» по телефону +7 (495) 775-86-86, вн. 13-386.