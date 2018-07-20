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Житель Махачкалы незаконно возвел 10-этажное здание
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Житель Махачкалы незаконно возвел 10-этажное здание 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Прокуратурой Махачкалы была проведена поверка многоэтажного дома по улице Даниялова.
Житель дома сообщил о нарушениях требований градостроительного законодательства, — сообщили в надзорном органе Дагестана.
В результате проверки было выявлено незаконное распределение земельного участка собственника, площадь которого превышает 800 квадратных метров. Мужчина на территории участка возвел 10-этажное здание.
В связи с этим, сотрудниками ведомства был направлен иск о запрете самовольного строительства и сносе объекта в Ленинский районный суд, который в свою очередь его удовлетворил.
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