Украинцы массово скупают недвижимость в Подмосковье

Как отмечают аналитики рынка недвижимости центрального региона, в Подмосковье , по аналогии со столицей, фиксируется увеличение спроса на подержанные квартиры, причем довольно заметное. Если по числу внесенных авансов на московском рынке каждый из месяцев текущего года перегоняет аналогичный период 2017 года в диапазоне от 5 до 20 процентов, то в области результаты первого полугодия 2018 года превысили итоги первых шести месяцев 2017 года в совокупности на 5%. И это при том, что стоимость такого предложения за последние 12 месяцев сдвинулась в сторону удешевления очень незначительно. Например, если в июне прошлого года один жилой «квадрат» в подержанной квартире торговался в среднем на уровне 74,1 тысячи рублей, то теперь этот показатель составляет 73 тысячи рублей ровно (к слову, в Первопрестольной сейчас «подержанный» квадратный метр торгуется на отметке в 184,7 тысячи рублей).

Более половины (63%) приобретателей вторичного жилья в регионе составляют так называемые «локалы», то есть люди, живущие в тех же городах и районах, где и совершается покупка. Еще 5% граждан в большинстве своем также изначально не собирались менять локацию, однако под воздействием ряда факторов (ограниченный бюджет покупки или, наоборот, излишки денежных средств) поменяли свое решение. Еще примерно около 10% всех покупателей жилья в Подмосковье перебирается сюда из столицы. Оставшиеся 22% приобретателей подержанных квартир составляют люди, попавшие в область из других регионов России , а также из-за рубежа. Например, ранее экспертами рынка был зафиксирован рост интереса к квартирам в так называемом «дальнем» Подмосковье (вне пределов Московского малого кольца). В течение последних четырех лет он составил в общей сложности 15%. Катализатором этого процесса стали выходцы с Украины , которые, располагая небольшими денежными средствами, разобрали наиболее дешевые предложения в этом сегменте рынка.

В Подмосковье, констатирует, в частности, директор департамента вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома , вообще доля приезжих из других стран и регионов России выше, чем в столице. Перебираясь поближе к столице, обычно в поисках более высокооплачиваемой работы, они продают свое жилье по прежнему месту жительства, однако вырученных даже за двух— или трехкомнатные квартиры средств, как правило, не хватает для приобретения аналогичного по комфортности объекта в Москве , поэтому выбор приходится останавливать на Подмосковье, особенно если нет возможности оформить ипотечный кредит.

Кстати, в самой столице доля покупателей-«локалов» гораздо меньше, чем в Подмосковье. После приобретения подержанной квартиры в том же районе или округе остается максимум 40% новых владельцев. А вот тех, кто вынужден после сделки сменить место жительства, существенно больше по сравнению с областью, порядка 20%. Причина банальна — существует слишком большой разрыв в стоимости жилья между районами, входящими в разные округа Москвы. Из-за этого те, кто хочет «расширения», вынуждены перебираться в менее престижные локации мегаполиса.

Примечательно, что переезжающих из столицы в Подмосковье стало меньше на 20%. Это явление эксперты склонны объяснять тем, что в Москве доступность новостроек для покупателей с ограниченным бюджетом постепенно повышается. Это, однако, отнюдь не означает, что приток столичных жителей в область иссякает. Туда по-прежнему перебираются те, кто либо оставляет свое жилье детям, либо продает его в расчете на приобретение двух объектов (одного, опять же, в мегаполисе для детей, а другого — для себя, поближе к загородной даче). Таких подавляющее большинство — 65%. Еще 25% «мигрантов» — семьи, либо уже имеющие детей, либо ожидающие скорого пополнения и нуждающиеся в расширении жилплощади.

Самую малочисленную категорию (10%) составляют не состоящие в браке молодые люди, стремящиеся к самостоятельности, чьи доходы не позволяют им рассчитывать на московские метры. Но вот что интересно, даже если у этих молодых людей вдруг появляется финансовая возможность для покупки подержанной квартиры в Первопрестольной, они не спешат ей воспользоваться, предпочитая купить более дешевое жилье где-нибудь в области, чтобы после сделки у них на руках осталась сумма, достаточная для приобретения, например, автомобиля.

Сравнивая «поведенческие модели» молодых покупателей «вторички» Москвы и Подмосковья эксперты отмечают, что между ними есть ряд заметных различий. Например, классический представитель столичного поколения Y чаще всего является делающим карьеру в сфере IT специалистом, в багаже у которого высшее образование, владение одним-двумя иностранными языками и навыки продвинутого пользователя новых технологий, а также зарплата выше средней по Москве. Эти люди уверены в завтрашнем дне, говорят знатоки вопроса, планируют свою жизнь на много лет вперед, откладывая вероятность вступления в брак до того момента, когда карьеру можно будет считать успешной. Жилье такие покупатели стараются приобретать, как говорится, с прицелом на возможные жизненные изменения, и ради увеличения метража готовы занимать недостающие средства у родственников, а также увеличивать размер ипотечного кредита. Именно этой тенденцией аналитики вторичного рынка столичного региона чаще всего объясняют тот факт, что если в начале кризиса, в 2014 году, наибольшей популярностью у ипотечных покупателей среднего возраста и у молодежи наиболее популярны были однокомнатные квартиры, то теперь спрос этой категории покупателей подержанных квартир смещается в сторону двухкомнатных объектов, которые раньше приобретались в основном семейными парами.

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