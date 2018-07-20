Квартиру ни купить, ни продать: новосибирцы не могут сдать документы в МФЦ из-за сбоя

Сегодня, 20 июля, жители Новосибирской области , подававшие на регистрацию документы о покупке или продаже квартир, столкнулись с техническим сбоем.

О случаях в МФЦ в редакцию НГС сообщил читатель.

«Это технический сбой программы. Если бы это было в наших силах и нашими возможностями, мы бы приложили все силы, чтобы его решить, потому что это не в наших интересах под напряжением держать граждан, город, всю область. Москве это известно — пишем, звоним», — рассказали корреспонденту НГС в управлении Росреестра по Новосибирской области.

В ведомстве предположили, что с большой вероятностью завтра приёма документов тоже не будет, но есть вероятность, что система наладится только в понедельник.

«Весь приём передан в МФЦ и очень-очень маленькая часть принимается в кадастровой палате, в кадастровой палате та же проблема», — отметили в Росреестре.