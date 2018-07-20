Жителей Удмуртии оштрафуют за недопуск газовиков в квартиры

Жителей Удмуртии , которые не пустили специалистов в свою квартиру во время проверок газового оборудования, могут наказать. Начать штрафовать собственников планируют уже с июля 2018 года. За сколько дней должны предупреждать о проверке, имеют ли право вскрывать квартиры и сколько придется заплатить нарушителям?

Доказать или оспорить?

Привлечь к административной ответственности могут тех, кто дважды не предоставил доступ к газовому оборудованию специалистов. Это могут быть случаи, когда собственника нет дома или он отказался открывать двери.

Газовики совместно с представителями управляющих компаний или ТСЖ будут составлять акты, которые и станут основанием для наказания. Разработкой документа займется Госжилинспекция Удмуртии.

Штраф собственнику за недопуск в квартиру составит от 1 000 до 2 000 рублей

— На самом деле, инициатива по штрафу она не новая, потому что такая статья в КОАП действует уже больше года и штраф для граждан составляет от 1000 до 2000 рублей. 4 документа (2 уведомления о проверке газового оборудования и 2 акта о недопуске Прим.ред.) являются прямым основанием, чтобы мы, жилищные инспектора, наложили на граждан штраф. И это можно делать постоянно, системно. Если вас управляющая компания уведомила о проверке, а вы не открыли газовикам, то вы являетесь нарушителем, — отметил главный жилищный инспектор Марат Исмагилов

В законе не прописаны уважительные причины для собственников, почему он не смог присутствовать в квартире во время проверки. Тем, кто нарушил впервые, грозит 100 рублей штрафа, при повторном нарушении уже 2 000 рублей. При этом начать штрафовать планируют уже в июле 2018 года.

Плановый осмотр оборудования по закону (изменения приняли в сентябре 2017 года Прим. Ред.) теперь должен проводиться каждый год. Собственники квартир, в которых оборудование старше 30 лет, должны проводить дополнительную диагностику.

— Одним штрафом с нарушителя мы не остановимся. То есть, если один раз нарушение выявлено, то лицо привлекается к ответственности. В дальнейшем проводится проверка, его ещё раз наказывают, выдают предписание, ставят на контроль, и потом проводится повторная проверка того, как он выполнил предписание, а за его невыполнение опять штраф, — отметил Марат Исмагилов.

Объявление о проверке газового оборудования должно быть размещено не позднее, чем за 20 дней

По словам специалистов, принудительно вскрыть квартиру могут только в двух случаях: при угрозе жизни и здоровья людей при присутствии представителей правоохранительных органов или, когда управляющая компания, либо ТСЖ обратились в суд и получили исполнительный лист.

КСТАТИ

Как проверить, что вас не обманывают?

Жители некоторых домов пожаловались, что к ним приходили двое молодых людей, которые под видом газовиков предложили установить счетчики и проверить газовое оборудование.

Если вы сомневаетесь, что к вам пришли настоящие специалисты, то вам необходимо попросить их документы, позвонить в вашу управляющую компанию или председателю ТСЖ и подтвердить, что сейчас проходит проверка оборудования.

По словам Марата Исмагилова, специалисты не имеют при проверке требовать оплату.