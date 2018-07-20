Кипрский паспорт за инвестиции: условия получения гражданства в 2018 году

Изменение ряда условий оформления кипрского гражданства за инвестиции сделает процедуру более контролируемой со стороны государства и более прозрачной для инвесторов. Пресечение деятельности недобросовестных компаний позволит заявителям избежать участия в мошеннических схемах, а более тщательная проверка самих заявителей улучшит репутацию владельцев кипрских паспортов.

Подробности изменений, о которых говорилось на конференции The 3rd Cyprus Citizenship & Residency by Real Estate Investment Summit**, представила компания «Иммигрант Инвест».

Квоты на количество выданных паспортов

В рамках изменений вводится квотирование на количество паспортов, выданных правительством Кипра инвесторам. Речь идет исключительно об основных заявителях: количество членов их семьи, указанных в заявлении на оформление кипрского паспорта, не ограничивается.

Размер квоты — 700 человек — позволяет не беспокоиться по этому поводу. Как объясняют в компании «Иммигрант Инвест», хотя с 2014 года число желающих оформить паспорт страны растет, в 2015 году количество инвесторов, принявших участие в этой программе, составило чуть менее 350 человек, в 2016-м их стало почти 450, а в прошлом году паспорт Кипра оформили 503 основных заявителя. Почти за полгода в 2018-м паспорта страны получили 214 человек.

Возможное ограничение на покупку вторичного жилья

Одним из основных доходов государства является НДС, который выплачивается при покупке первичной недвижимости. Вполне вероятно, что правительство Кипра введет некоторые ограничения на приобретение жилья из вторичного сектора, однако сейчас основанием для получения гражданства остаются инвестиции как в первичную, так и во вторичную недвижимость.

Новый принцип расчета периода владения жильем

В числе изменений — новый расчет трехлетнего срока владения приобретенным объектом: теперь он стартует с момента получения разрешения на застройку, так называемого planning permit***.

Более тщательная проверка на благонадежность

Due Diligence**** или проверка на благонадежность не потребует дополнительных расходов, но станет строже. В первую очередь потребуется доказать легальность источников происхождения доходов инвестора.

Более продолжительный срок ожидания одобрения

Более внимательная проверка репутации потребует и больше времени: если раньше официальный срок ожидания одобрения составлял 3 месяца (что на практике реализовалось в течение 6), то сегодня этот срок увеличен до 6 месяцев. Как уточняют в «Иммигрант Инвест», инвесторам стоит ориентироваться на реальный период ожидания одобрения в 7-8 месяцев.

Создание комитета по надзору и контролю

Контролировать работу программы будет новый комитет, куда войдут представители Министерства финансов Министерства внутренних дел , а также Организации содействия инвестициям. Одной из задач комитета будет создание официального реестра благонадежных компаний, которые получат право предоставлять услуги по сопровождению инвесторов, желающих оформить паспорт страны.

Подытожим: изменения в государственной инвестиционной программе Кипра призваны сделать ее работу более понятной и прозрачной, систематизировать работу сопровождающих компаний, улучшить репутацию владельцев паспортов государства в развитых странах. При этом нововведения не преследуют цели ужесточить правила игры для инвесторов.

Иммигрант Инвест

ул. Охотный Ряд, 2 +7 (495) 150-40-55 moscow@imin.pro https://immigrantinvest.com * «Кипрская инвестиционная схема»

** Третий Саммит поГражданству и резиденству на Кипре через инвестиции в недвижимость

*** разрешение на застройку

**** проверка на благонадежность

Пресс-релиз предоставлен «Иммигрант Инвест»