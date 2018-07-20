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«Галс-девелопмент» построит бизнес-центр на Дубининской улице в Москве
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

«Галс-девелопмент» построит бизнес-центр на Дубининской улице в Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Недвижимость. Компания «Галс-девелопмент» планирует через год начать строительство офисного центра на Дубининской улице в Москве, сообщил в интервью РИА Недвижимость президент компании Сергей Калинин.
Здание будет построено в классическом архитектурном стиле и включать около 50-60 тысяч квадратных метров офисов класса А, уточнил он.
Калинин отметил, что все офисные площади компании в настоящий момент либо сданы в аренду, либо проданы. «На сегодня у нас нулевой уровень вакантных площадей в наших проектах», — сказал он, отметив потенциальные покупатели уже есть и на офисы в еще не сданных проектах застройщика.
Президент компании добавил, что на столичный рынок офисной недвижимости в перспективе ближайших пяти лет он смотрит с большим оптимизмом и считает, что это направление для Москвы остается перспективным.
"Галс-Девелопмент" — девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Основным акционером компании является банк ВТБ. Общий объем ее проектов составляет 1,6 миллиона квадратных метров.
Полностью интервью с Сергеем Калининым читайте на сайте «РИА Недвижимость».
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