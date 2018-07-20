«Галс-девелопмент» построит бизнес-центр на Дубининской улице в Москве

Здание будет построено в классическом архитектурном стиле и включать около 50-60 тысяч квадратных метров офисов класса А, уточнил он.

Калинин отметил, что все офисные площади компании в настоящий момент либо сданы в аренду, либо проданы. «На сегодня у нас нулевой уровень вакантных площадей в наших проектах», — сказал он, отметив потенциальные покупатели уже есть и на офисы в еще не сданных проектах застройщика.

Президент компании добавил, что на столичный рынок офисной недвижимости в перспективе ближайших пяти лет он смотрит с большим оптимизмом и считает, что это направление для Москвы остается перспективным.

"Галс-Девелопмент" — девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Основным акционером компании является банк ВТБ . Общий объем ее проектов составляет 1,6 миллиона квадратных метров.

Полностью интервью с Сергеем Калининым читайте на сайте «РИА Недвижимость».