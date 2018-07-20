Нарушение вида разрешенного использования земельного участка и последствия

«Для каждой территории устанавливается определенное функциональное назначение — вид разрешенного использования земельного участка, и использование земли должно строго соответствовать целевому назначению, установленным требованиям и ограничениям», — пояснил Горбунов.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы свыше 190 тысяч земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства и садоводства, что по площади составляет более 15 000 га.

«Согласно законодательству на таких земельных участках разрешается размещение садового дома для отдыха, не подлежащего разделу на квартиры, размещение хозяйственных строений и сооружений, жилого дома с количеством этажей не более чем три, для проживания одной семьи, бытовых зданий, строений и сооружений. Размещение многоквартирных жилых домов на землях указанных категорий не предполагается.

Но не всегда собственники собственниками земельных участков соблюдают требования земельного законодательства и используют земельные наделы по функциональному назначению. На земельных участках, вид разрешенного использования которых, не предполагает размещение на них объектов определенных категорий, незаконно возводят многоквартирные дома, гостиницы, общежития. Дальше квартиры реализуются (продаются), а добросовестные граждане, приобретая незаконное жилье или доли земельных участков и домов, становятся заложниками ситуации», — сказал замначальника контрольного ведомства.