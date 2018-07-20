Ещё
Нарушение вида разрешенного использования земельного участка и последствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Нарушение вида разрешенного использования земельного участка и последствия 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
«Для каждой территории устанавливается определенное функциональное назначение — вид разрешенного использования земельного участка, и использование земли должно строго соответствовать целевому назначению, установленным требованиям и ограничениям», — пояснил Горбунов.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы свыше 190 тысяч земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства и садоводства, что по площади составляет более 15 000 га.
«Согласно законодательству на таких земельных участках разрешается размещение садового дома для отдыха, не подлежащего разделу на квартиры, размещение хозяйственных строений и сооружений, жилого дома с количеством этажей не более чем три, для проживания одной семьи, бытовых зданий, строений и сооружений. Размещение многоквартирных жилых домов на землях указанных категорий не предполагается.
Но не всегда собственники собственниками земельных участков соблюдают требования земельного законодательства и используют земельные наделы по функциональному назначению. На земельных участках, вид разрешенного использования которых, не предполагает размещение на них объектов определенных категорий, незаконно возводят многоквартирные дома, гостиницы, общежития. Дальше квартиры реализуются (продаются), а добросовестные граждане, приобретая незаконное жилье или доли земельных участков и домов, становятся заложниками ситуации», — сказал замначальника контрольного ведомства.
«По выявленным фактам нарушений вида разрешенного использования земельных участков городом проводится судебно-претензионная работа в части признания многоквартирных домов самовольными постройками и сносе незаконных объектов. По 69 объектам ведутся судебные разбирательства, по 28 объектам судами уже приняты решения о признании построек самовольными и их сносе», — заключил Алексей Горбунов.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Незаконное строительство остановлено после проведения мониторинга в ВАО На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей Более 80 московских предпринимателей посетили семинар о порядке размещения летних кафе и нестационарных торговых объектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России349
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1197
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море141
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение