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«Галс-девелопмент» займется складами
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Опубликована запись пытки в российской колонии

«Галс-девелопмент» займется складами 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выходит на складской рынок, сообщил в интервью РИА Недвижимость президент компании Сергей Калинин.
"Мы начинаем строить складской комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров в Соколово, напротив Внуково", — рассказал он.
Как отметил Калинин, выход на складской рынок соответствует стратегии компании, в основе которой лежит диверсификация вложений в разные сегменты недвижимости. До недавнего времени "Галс" строил премиальное, элитное жилье и бизнес-жилье, а также занимался офисной, торговой и гостиничной недвижимостью.
"Наша задача — сохранять диверсификацию: 50% жилья и 50% другого вида недвижимости. Это дает компании в период кризисов стабильный денежный поток", — пояснил Калинин.
Основным акционером компании "Галс-девелопмент" является банк ВТБ. Общий объем проектов девелопера составляет 1,6 миллиона квадратных метров.
Полностью интервью с Сергеем Калининым читайте на сайте "РИА Недвижимость".
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