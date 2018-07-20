«Галс-девелопмент» займется складами

"Мы начинаем строить складской комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров в Соколово, напротив Внуково", — рассказал он.

Как отметил Калинин, выход на складской рынок соответствует стратегии компании, в основе которой лежит диверсификация вложений в разные сегменты недвижимости. До недавнего времени "Галс" строил премиальное, элитное жилье и бизнес-жилье, а также занимался офисной, торговой и гостиничной недвижимостью.

"Наша задача — сохранять диверсификацию: 50% жилья и 50% другого вида недвижимости. Это дает компании в период кризисов стабильный денежный поток", — пояснил Калинин.

Основным акционером компании "Галс-девелопмент" является банк ВТБ . Общий объем проектов девелопера составляет 1,6 миллиона квадратных метров.

Полностью интервью с Сергеем Калининым читайте на сайте "РИА Недвижимость".