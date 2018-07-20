Госдума в 3 чтении приняла законопроект о дополнительных штрафах в долевом строительстве

Документ принят 19 июля и направлен для утверждения в Совет Федерации

Как ранее сообщалось, законопроект №322973-7 вносит соответствующие изменения в Кодекс административных правонарушений РФ

Законопроект устанавливает административную ответственность для представителей девелоперских компаний и государственных (муниципальных) структур, призванных осуществлять надзор и контроль в сфере жилищного строительства.

Документом, в частности, предлагается за необоснованные выдачу или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законодательством требованиям взимать штраф в размере 50–100 тыс. руб. с должностных лиц, представляющих региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства. Согласно документу, за размещение застройщиком искаженной информации (либо не в полном объеме) о жилищном строительстве в ЕСЖС, а также за нарушение сроков, способов размещения такой информации — взимать административный штраф в размере 15–30 тыс. руб. для должностных лиц, и 50–200 тыс. руб. — для юридических лиц. При повторном совершении — штраф 40–80 тыс. руб. для должностных лиц, либо дисквалификация на срок от 1 до 3 лет и штраф в размере 200–400 тыс. руб. — для юридических лиц.