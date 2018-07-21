Число сделок с болгарским жильём пошло на убыль

С 2012 года впервые число сделок с жильем упало. Хотя, согласно данным Агентства по вписываниям, за первую половину этого года в болгарской столице было продано на 2,3% больше объектов, чем в тот же промежуток 2017 года — 12 750. Такой результат обеспечил первый квартал 2017 года, когда количество сделок подскочило до уровня 2008 года, сообщает Русская Болгария . Также число сделок могло упасть в результате нового налога на курортное жилье.

Что касается других крупных городов страны, в Пловдиве в первые шесть месяцев 2018 года было продано 7 622 единицы жилья — это на 9,2% больше, чем в аналогичный период год назад. Хотя если сравнивать по второму кварталу, рост был гораздо скромнее — всего на 1,2%.

В Варне — более стабильная тенденция: увеличение на 8,3%, если сравнивать по полугодиям, и на 6,5% — если по второму кварталу. А вот в Бургасе отмечено наибольшее падение: за полгода рост составил 1,3%, а если сравнивать по второму кварталу — количество продаж сократилось на 11,2%.

В целом по Болгарии в первые полгода был реализован 93 641 жилой объект, что на 2,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Однако во втором квартале в сравнении с тем же периодом в прошлом году число сделок упало на 4,2%, до 52 308.