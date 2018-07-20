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Более 50% жителей трех входящих в программу реновации домов в ЮЗАО согласились переехать
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Более 50% жителей трех входящих в программу реновации домов в ЮЗАО согласились переехать 

Rambler News Service 23 минуты назад
Более 50% жителей трех входящих в программу реновации домов в ЮЗАО за 6 дней дали согласие на переезд в новые дома, передал журналистам через пресс-службу министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
«За 6 дней 52% жителей трех домов в ЮЗАО дали согласие на переезд в реновационные дома. Квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. В центре информирования специалисты департамента городского имущества приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты для переселения. При желании москвичи уже в июле смогут получить ключи от своих квартир в новых домах», — сообщил Максим Гаман.
Переселение в новостройки проходит в шаговой доступности от расселяемых домов, уточнили в пресс-службе департамента городского имущества.
Программа реновации жилья в столице началась в 2017 году. Согласно информации на сайте правительства Москвы, она направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах и новое строительство на освободившейся территории.
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