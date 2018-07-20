Более 50% жителей трех входящих в программу реновации домов в ЮЗАО согласились переехать

Более 50% жителей трех входящих в программу реновации домов в ЮЗАО за 6 дней дали согласие на переезд в новые дома, передал журналистам через пресс-службу министр правительства Москвы , руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

«За 6 дней 52% жителей трех домов в ЮЗАО дали согласие на переезд в реновационные дома. Квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. В центре информирования специалисты департамента городского имущества приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты для переселения. При желании москвичи уже в июле смогут получить ключи от своих квартир в новых домах», — сообщил Максим Гаман.

Переселение в новостройки проходит в шаговой доступности от расселяемых домов, уточнили в пресс-службе департамента городского имущества.

Программа реновации жилья в столице началась в 2017 году. Согласно информации на сайте правительства Москвы, она направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах и новое строительство на освободившейся территории.