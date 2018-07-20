Ещё
Роспечать выделила 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов печатных СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Роспечать выделила 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов печатных СМИ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роспечать выделила государственные субсидии в размере 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов СМИ, поддержку получат 729 печатных изданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отечественные издатели газет и журналов в 2018 году получат государственные субсидии на сумму 548,9 млн рублей, — сказали в пресс-службе. — За счет этих средств в 729 печатных СМИ будет реализовано более 1,2 тыс. социально значимых проектов, посвященных популяризации культуры и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержке семьи и детства, популяризации здорового образа жизни и пропаганды чтения, др. ".
В том числе региональные СМИ из 69 субъектов в 2018 году получат 470 млн рублей на реализацию 1,1 тыс. проектов, 75 изданий на национальных языках получат свыше 51 млн рублей.
"Кроме того субсидии также выделены 15 специализированным СМИ, выпускающим печатные издания для инвалидов (в том числе шрифтом Брайля) на сумму 37,2 млн рублей", — сказали в Роспечати.
ТАСС: последние новости
Москва получит от застройщиков промзон более 100 тыс. кв. м. жилья по реновации Шувалов убежден, что счастье человека не зависит от размера жилья В Подмосковье открыли три центра приема документов дольщиков Urban Group
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России345
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1196
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море141
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение