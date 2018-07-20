Роспечать выделила 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов печатных СМИ

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Роспечать выделила государственные субсидии в размере 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов СМИ, поддержку получат 729 печатных изданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отечественные издатели газет и журналов в 2018 году получат государственные субсидии на сумму 548,9 млн рублей, — сказали в пресс-службе. — За счет этих средств в 729 печатных СМИ будет реализовано более 1,2 тыс. социально значимых проектов, посвященных популяризации культуры и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержке семьи и детства, популяризации здорового образа жизни и пропаганды чтения, др. ".

В том числе региональные СМИ из 69 субъектов в 2018 году получат 470 млн рублей на реализацию 1,1 тыс. проектов, 75 изданий на национальных языках получат свыше 51 млн рублей.

"Кроме того субсидии также выделены 15 специализированным СМИ, выпускающим печатные издания для инвалидов (в том числе шрифтом Брайля) на сумму 37,2 млн рублей", — сказали в Роспечати.