Управляющую компанию Башкирии наказали за нарушения газового хозяйства дома

Управляющую компанию Башкирии наказали за нарушения в содержании внутридомового газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура проверила деятельность управляющей компании ООО «Жилфондсервис» в Миякинском районе, которая обслуживает пять домов. Выявила ряд нарушений в газовом хозяйстве жилых домов. Среди них плохо закрепленные трубы газопровода, из-за чего они могли упасть, разгерметизироваться и т.д. Кроме того, в одной из квартир не работала система вентиляции.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя организации административное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Директор оштрафован на 25 тысяч рублей. Нарушения во внутридомовом газовом оборудовании устранены.