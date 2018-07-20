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Управляющую компанию Башкирии наказали за нарушения газового хозяйства дома
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Опубликована запись пытки в российской колонии

Управляющую компанию Башкирии наказали за нарушения газового хозяйства дома 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Управляющую компанию Башкирии наказали за нарушения в содержании внутридомового газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Прокуратура проверила деятельность управляющей компании ООО «Жилфондсервис» в Миякинском районе, которая обслуживает пять домов. Выявила ряд нарушений в газовом хозяйстве жилых домов. Среди них плохо закрепленные трубы газопровода, из-за чего они могли упасть, разгерметизироваться и т.д. Кроме того, в одной из квартир не работала система вентиляции.
Прокуратура района возбудила в отношении руководителя организации административное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Директор оштрафован на 25 тысяч рублей. Нарушения во внутридомовом газовом оборудовании устранены.
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