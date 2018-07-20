«Серых» арендодателей выведут на чистую воду? 

Департамент информационных технологий Москвы создал механизм Big Data (анализ больших данных), позволяющий выявлять нелегальную аренду квартир. Как сообщил РБК глава департамента Артем Ермолаев, чтобы заставить «серых» арендодателей заплатить налоги с дохода, потребуется изменить законы, поскольку речь идет о взаимодействии инстанций с разной зоной ответственности.
Ранее Ермолаев сообщал, что программа будет сопоставлять объявления на крупнейших интернет-ресурсах со статистикой об уплате налогов и регулярных поступлений на банковские карты. Эти данные планировалось передавать в Федеральную налоговую службу для проверки.
Однако специалисты в области IT, опрошенные Business FM, сомневаются в возможности реализации на практике такого проекта. Мнение эксперта в области информационной безопасности и технологий Максима Эмма:
Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий «Можно установить, например, тех людей, которые ежемесячно на банковскую карту получают одну и ту же сумму денег, и при этом зарегистрированы в Москве. Но для того, чтобы дальше их привлечь к какой-то ответственности, нужны, во-первых, определенные полномочия, а во-вторых, то, что он получает деньги, может быть, он и платил с них налоги. Скорее, это будет статистическая информация об объеме рынка. Это же не факт, не доказано, что это именно „серая“ аренда. Идея хорошая, наверное, проработать ее можно. Какие-то цифры она даст, но следующий шаг: как доказать, что это именно человек за аренду получает, это будет достаточно сложно. Поэтому говорить о том, что вот сейчас всех накроют колпаком, посчитают и заставят доплатить налоги, наверное, это преждевременно».
Риелторские агентства гарантируют конфиденциальность информации всем собственникам, заключившим с ними договоры. Правда, это не касается запросов, например, от налоговой службы.
Что касается частников, то факт размещения или снятия ими рекламы о сдаче квартиры в Сети еще не говорит о том, что жилье действительно сдано, хотя личные данные теоретически также могут уйти в фискальные органы, отмечает директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова:
Мария Жукова директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» «В открытом доступе будет его мобильный телефон. Если этот человек дает рекламу на интернет-площадку, он обязан зарегистрироваться и предоставить площадке данные о том, что он является собственником. В любом случае он должен каким-то образом себя идентифицировать, дать паспортные данные, телефонные номера. Но опять же, на площадке размещаются объявления, собственники которых намерены или планируют сдавать свое жилье в аренду. Даже если объявление будет снято, не факт, что оно будет сдано, может, он передумал. Если компании законодательно обяжут передавать данные обо всех сделках в соответствующие органы, то, наверное, придется что-то с этим делать».
Даже если инициатива столичных чиновников не будет реализована, информация о том, что нелегалов будет выявлять суперкомпьютер, посеет тревогу. Скорее всего, многие предпочтут выйти из «серой» зоны, рассказала Business FM на условиях анонимности москвичка Анастасия, нелегально сдающая квартиру:
«Конечно, меня это беспокоит, потому что с небольшой суммы в 20 тысяч рублей, за которую мы сдаем квартиру, оставшуюся в наследство, платить налог 13% — это достаточно существенная для меня трата. Я сначала думала о том, чтобы лишний раз не ездить, квартирантов не беспокоить, чтобы они мне переводили деньги на карту, но в какой-то момент подумала, что это может быть основанием для вопросов в налоговой. Теперь каждый месяц езжу, получаю наличные деньги. Естественно, никаких контактов через интернет я с ними не завожу, чтобы позже никаких следов не оставлять. Если потенциально искать себе арендаторов, смотреть объявления «Сниму квартиру», то, наверное, да, такие следы в твоей компьютерной истории могут стать основанием для вопросов налоговых органов. Мне так кажется, что в большей степени это психологическое давление, то есть, если я, допустим, знаю, что «большой брат» следит за мной, и я не понимаю, как он это делает, наверное, подумаю и потом решу все-таки, что лучше заплатить, чем потом выяснять через суд».
Сейчас существует два варианта официальной сдачи квартиры в Москве. Первый: сдавать квартиру как индивидуальный предприниматель и платить 6% от предполагаемого дохода, купить патент. Второй: отдавать государству 13% от дохода как физическое лицо. В обоих случаях нужно регистрировать договор аренды в Росреестре и зарегистрировать жильцов по месту пребывания.