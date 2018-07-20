Теплицу за девять миллиардов рублей построят в Подмосковье

На территории городского округа Луховицы Подмосковье планируется возвести тепличный комплекс общей стоимостью порядка девяти миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте областного Министерства строительства.

Объект строит ООО «Луховицкие овощи», все работы должны быть завершены в 2022 году. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на 2019-й. В теплице трудоустроят до 650 местных жителей.

«В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллиона квадратных метров», — приводятся в сообщении слова главы министерства Руслана Тагиева