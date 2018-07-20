Теплицу за девять миллиардов рублей построят в Подмосковье 

На территории городского округа Луховицы в Подмосковье планируется возвести тепличный комплекс общей стоимостью порядка девяти миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте областного Министерства строительства.
Объект строит ООО «Луховицкие овощи», все работы должны быть завершены в 2022 году. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на 2019-й. В теплице трудоустроят до 650 местных жителей.
«В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллиона квадратных метров», — приводятся в сообщении слова главы министерства Руслана Тагиева.