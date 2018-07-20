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Теплицу за девять миллиардов рублей построят в Подмосковье
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Теплицу за девять миллиардов рублей построят в Подмосковье 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
На территории городского округа Луховицы в Подмосковье планируется возвести тепличный комплекс общей стоимостью порядка девяти миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте областного Министерства строительства.
Объект строит ООО «Луховицкие овощи», все работы должны быть завершены в 2022 году. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на 2019-й. В теплице трудоустроят до 650 местных жителей.
«В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллиона квадратных метров», — приводятся в сообщении слова главы министерства Руслана Тагиева.
Ранее сообщалось, что на севере Московской области задумали построить сырный кластер. В его составе будут развивать производство не только отечественные, но и иностранные компании, в частности, из Италии и Испании.
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