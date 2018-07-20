Сургутнефтегазбанк аккредитовал ЖК «Охта Хаус»

Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» в ипотеку от Сургутнефтегазбанка можно при внесении первоначального взноса 10% от стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей. При внесении первоначального взноса от 15% и более процентная ставка составит 9%, при первоначальном взносе от 10% до 15% — 9,3% годовых.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.