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Сургутнефтегазбанк аккредитовал ЖК «Охта Хаус»
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Сургутнефтегазбанк аккредитовал ЖК «Охта Хаус» 

АСН-Инфо 42 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
АО БАНК «СНГБ» (Сургутнефтегазбанк) аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Красногвардейском районе по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» в ипотеку от Сургутнефтегазбанка можно при внесении первоначального взноса 10% от стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей. При внесении первоначального взноса от 15% и более процентная ставка составит 9%, при первоначальном взносе от 10% до 15% — 9,3% годовых.
ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.
В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации.
На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.
Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.
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