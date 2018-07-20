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В мае в Новосибирской области отмечен всплеск числа заключенных ДДУ
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В мае в Новосибирской области отмечен всплеск числа заключенных ДДУ 

sibnovosti.ru 59 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
За первые пять месяцев 2018 года в Новосибирской области было зарегистрировано 9 762 договора долевого участия (ДДУ). Причем, май оказался лучшим по этому показателю — 2 494. Данные представил сегодня руководитель проекта «ДеКарт.онлайн — Аналитика рынка новостроек» Максим Марков на заседании комитета по жилой недвижимости.
По 6% заключенных ДДУ пришлось на квартиры компании СП «Сибакадемстрой» и «Вира-Строй». 5% — на «Энергомонтаж». По 4% — на «Стрижи», «КПД-Газстрой», «Первый строительный фонд» и «Строитель». В первую десятку вошли также «Сибирьинвест», «ТаГо» и «Строительный центр №1». Всего на компании топ-10 пришлось 42% ДДУ.
По данным Минстроя Новосибирской области, в первом полугодии в регионе ввели в строй 624,9 тыс. кв. м жилья или 7 583 квартиры. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, в Новосибирске имеет место падение — на 29,5%.
«Многоэтажные дома возводятся медленнее, чем идут продажи жилья. Если и дальше так продолжится, то уже через год продавать будет нечего. Сейчас продают квартиры в домах, которые будут сдаваться через полтора года. А те, что через год, — уже распроданы», — отметил на сегодняшнем заседании независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
Как отметили представители ведущих застройщиков Новосибирской области, цена за квадратный метр жилья в этом году поднималась уже дважды. В августе или начале осени они ожидают очередное повышение. В настоящее время средняя цена 1 кв. м составляет, по данным «ДеКарт», 56,78 тыс. руб.
Комитет по жилой недвижимости был создан в 2017 году новосибирским представительством «Российской гильдии управляющих и девелоперов».
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