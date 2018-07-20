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В первом полугодии в Пекине площадь проданной коммерческой недвижимости снизилась на 46,2 процента
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В первом полугодии в Пекине площадь проданной коммерческой недвижимости снизилась на 46,2 процента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 июля /Синьхуа/ — В первом полугодии 2018 года в Пекине было продано 2,3 млн кв. м. коммерческой недвижимости, что на 46,2 проц. меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, было продано более 1,6 млн кв м. жилой недвижимости, что на 41,1 проц. меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из распространенных данных Пекинского статистического управления.
В первой половине года началось строительство коммерческой недвижимости в Пекине, площадь которой составила 9 млн 93 тыс. кв м., что на 8,8 проц. ниже, чем годом ранее. В частности началось строительство новых квартир площадью 5,1 млн кв м., что на 16,3 проц. больше, чем годом ранее.
В первой половине года новая площадь строительства гарантированного жилья в Пекине составила 4 млн 483 тыс. кв м., на её долю пришлось 49,3 проц. площади новой коммерческой недвижимости в городе, что на 9,2 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Площадь проданного жилья составила 602 тыс. кв м., на её долю пришлось 26,2 проц. площади проданной новой коммерческой недвижимости в городе, что на 5,7 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года. -0-
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