Московские застройщики могут передать городу около 600 тыс. кв м жилья для реновации

На сегодняшний день в распоряжении инвесторов находятся 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы , речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей, пишет в пятницу газета «Ведомости»

«В программу реновации уже вошли проекты компаний МИЦ, «Капитал груп», «РГ-девелопмент», «Баркли», «Инград», «Коалко», ГК «ПИК», ГК «Пионер» и ГК «Интеко». На заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже приняты решения по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 тысяч квадратных метров», — говорится в статье.

Мэрия планирует переселить по программе реновации порядка 1 миллиона москвичей, всех их чиновники обещали переселить в те же районы, где они живут сейчас. Пока подобраны 242 стартовые площадки, где можно построить 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В основном это участки в городской собственности, занятые парковками и пустырями. Однако есть районы, где у города нет своей земли либо стартовая площадка очень маленькая. При наличии рядом инвестиционных площадок мэрия будет договариваться с инвесторами о передаче квартир или участков.

Как минимум две компании передают городу участки — ГК «МИЦ» и «РГ-девелопмент». МИЦ передаст городу 2,6 гектара по Шоссейной улице, там можно будет построить 78 200 квадратных метров жилья и детский сад на 275 мест. Участок площадью 0,45 гектара для строительства одного из стартовых домов по программе реновации выделен в проекте на улице Вольной, указывает представитель «РГ-девелопмента», сейчас компания освобождает участок от ветхих строений, чтобы передать городу.

«Инград» и «Интеко» еще обсуждают соглашения с городом о передаче площадей под реновацию. На пересечении Аминьевского шоссе с киевским направлением МЖД компания строит комплекс общей площадью около 230 000 квадратных метров, часть жилых площадей планируется использовать как стартовую площадку для переселения жителей из пятиэтажек.