«Серых» арендодателей столичных квартир будут искать на сайтах объявлений

Департамент информационных технологий Москвы разработал механизм, который позволяет выявлять нелегальную аренду квартир с помощью так называемого анализа больших данных. Об этом рассказал

руководитель ДИТ Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает", — заявил Ермолаев, пояснив, что эти данные уже используются «для аналитических целей», а после внесения изменений в законодательство с помощью анализа больших данных можно будет определять неплательщиков налогов. Другие детали проекта не раскрываются.

На прошлогоднем Московском урбанистическом форуме Ермолаев заявлял, что власти намерены анализировать крупнейшие интернет-ресурсы, на которых предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. Данные о тех квартирах, которые, возможно, нелегально сдаются в аренду, планировалось передавать в налоговую службу для проверки. Источник в московских налоговых органах подтвердил, что такой проект действительно существует, но не уточнил его статус.

Как заявила директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова , объем ежегодного арендного предложения квартир в Москве составляет 200-300 тысяч объектов, однако сколько из них нашли арендаторов, сказать точно нельзя. В пресс-службе сервиса «Яндекс. Недвижимость» заявили, что при минимальном объеме спроса в Москве в год может сдаваться 90 тысяч квартир.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, по итогам девяти месяцев 2017 года легально в аренду было сдано 27,32 тысячи квартир, владельцы которых платят соответствующие налоги или приобрели патенты. Как уточнил руководитель департамента Владимир Ефимов , с 2012 года число горожан, сдающих свою квартиру легально, увеличилось на 68%.

В то же время в управлении Федеральной налоговой службы по Москве сообщили, что не ведут статистику того, какой объем из уплаченных налогов приходится на доходы от аренды квартир. По состоянию на 1 июля 2018 года декларации по налогу на доходы физлиц подали 26,8 тысячи жителей Москвы, что на 24% больше, чем годом ранее, но общая сумма налога уменьшилась на 4%, составив 852 миллиона рублей.

В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что с сервисом «Яндекс. Недвижимость» проект ДИТ не обсуждался, и подчеркнули, что получить доступ к базам данных компании без ее ведома невозможно. Представители других крупных онлайн-сервисов объявлений для поиска квартир в аренду также заявили, что не знакомы с проектом департамента или же отказываются от комментариев.

Другие эксперты отмечают, что теоретически собрать данные об арендодателях будет несложно, так как объявления с номерами телефонов находятся в открытом доступе. В то же время в объявлении зачастую не указывают точный адрес объекта сдачи, и связать его с собственником для последующего взыскания налогов будет непросто. А разместить объявление может как собственник, так и его родственник или риелтор.

По словам юристов, законодательство не содержит прямого запрета на анализ общедоступных больших данных, однако результаты такого анализа будет сложно использовать как официальные доказательства фактической аренды квартиры и неуплаты налога. доказать коммерческий характер отношений также будет сложно, особенно если расчеты происходили наличными. Некоторые из экспертов полагают, что немалое число «уклонистов» может обнаружиться среди тех, у кого в собственности находится более одной квартиры.

Напомним, в ноябре прошлого года эксперты заявили, что патентная система аренды квартир в столице потерпела провал: арендодатели по-прежнему предпочитают

не афишировать свои доходы, даже при условии работы с агентством. Директор департамента аренды квартир Penny Lane Realty Марина Шекера утверждает, что число собственников, которые регистрируют договоры и платят налоги честно, составляет не более 3% от всех квартир на рынке, а про патентную систему многие просто не слышали.

Если учесть, что минимальное разрешение на сдачу в аренду квартиры до 50 квадратных метров в Центральном округе стоит 2250 рублей в месяц, то очевидно, что патент выгоден только при высокой арендной ставке, составляющей не менее ста тысяч рублей. А незначительный рост продаж патентов во многом обусловлен человеческим фактором: москвичи все чаще

сообщают о незаконной сдаче квартир

участковому полицейскому или в налоговую инспекцию. Эксперты утверждают, что вывести из тени рынок аренды жилья без выгодных ставок, льгот по налогам, а также простой и понятной системы приобретения патентов попросту не получится.