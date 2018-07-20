Ещё
Тепличный комплекс стоимостью 9 млрд рублей построят в Луховицах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тепличный комплекс стоимостью 9 млрд рублей построят в Луховицах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Агропромышленное предприятие «Луховицкие овощи» к 2022 году построит тепличный комплекс стоимостью девять миллиардов рублей, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
"Проект планируется реализовать в четыре этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2019 год. По словам главы регионального Минстроя Руслана Тагиева, запуск всех мощностей предприятия позволит создать до 650 мест приложения труда для жителей Подмосковья", — говорится в релизе.
Ведомство отмечает, что Московская область обладает значительным потенциалом для развития агропромышленного комплекса, а строительство сельхозпредприятий не только увеличит число рабочих мест, но и круглогодично обеспечит население экопродукцией.
"В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллионов квадратных метров", — сообщает пресс-служба со ссылкой на Тагиева.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии363
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец26
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России327
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение