Тепличный комплекс стоимостью 9 млрд рублей построят в Луховицах

"Проект планируется реализовать в четыре этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2019 год. По словам главы регионального Минстроя Руслана Тагиева, запуск всех мощностей предприятия позволит создать до 650 мест приложения труда для жителей Подмосковья", — говорится в релизе.

Ведомство отмечает, что Московская область обладает значительным потенциалом для развития агропромышленного комплекса, а строительство сельхозпредприятий не только увеличит число рабочих мест, но и круглогодично обеспечит население экопродукцией.

"В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллионов квадратных метров", — сообщает пресс-служба со ссылкой на Тагиева.